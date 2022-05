Na een thriller nog een Belg erbij in tweede ronde: Kim Huybrechts gaat verder op European Darts Grand Prix

Het was een thriller van jewelste, maar Kim Huybrechts overleefde 'm wel op de European Darts Grand Prix. Zo krijgen we er een Belg bij in de tweede ronde.

Dimitri van den Bergh was rechtstreeks geplaatst vanwege zijn achtste plaats op de wereldranglijst. Kim Huybrechts moest er wel nog voor spelen om zijn stek bij de laatste 32 in Stuttgart te verdienen. Tegenstander was Stephen Bunting.

De eerste vier legs werden netjes verdeeld: het stond 2-2. Huybrechts plaatste vervolgens een tussensprint om 5-2 voor te komen. Het leek dus een vlotte zege te worden, maar de volgende drie legs gingen dan weer de kant van zijn Engelse tegenstander op. Onder meer omdat Huybrechts in de negende leg een matchdart miste.

SHEER RELIEF!



Kim Huybrechts finds D18 with his last dart in the deciding leg against Stephen Bunting and just look what it means!



Up next👉 Martijn Kleermaker v Danny Jansen

📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 pic.twitter.com/b2Pd3ww9Xd — PDC Darts (@OfficialPDC) May 20, 2022

Bij 5-5 was in de beslissende elfde leg dus nog alles mogelijk. Bunting miste een dubbel twintig, waarna Huybrechts het deze keer wel afmaakte: 6-5 én de kwalificatie voor onze landgenoot. In de volgende ronde neemt Huybrechts het op tegen de Pool Ratajski. Van den Bergh treft dan weer de Engelsman Murnan.