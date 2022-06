Michael Van Gerwen wint voor de 6e keer de Premier League Darts

Michael Van Gerwen heeft de Premier League Darts gewonnen. Het is zijn 6 titel in dat tornooi. In de finale versloeg hij Joe Cullen. Van Gerwen evenaart Phil Taylor.

In de Final 4 van de Premier League Darts zaten Michael Van Gerwen, Joe Cullen, Jonny Clayton en James Wade. In de halve finales versloeg Van Gerwen Wade met 10-4. In de andere halve finale won Cullen met 10-4 van Clayton.

Van Gerwen begon het best in de finale. HIj kwam 3-1 voor. Cullen kon aanklampen en won 3 legs op rij voor een 7-6-voorsprong. Van Gerwen kon voor een gelijke stand zorgen na 18 legs. In het 19e leg kon hij breaken, maar in zijn eigen leg kon hij het niet afmaken. Er kwam een decider. Cullen miste 3 pijlen op dubbel 16 en Van Gerwen maakte het af op dubbel 14.

Zo won Van Gerwen voor de 6e keer de Premier League Darts. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Phil Taylor.