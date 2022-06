UPDATE: Belgian Arrows druipen af na koppelwedstrijd in kwartfinales op de World Cup

Voor de Belgian Arrows is het verhaal op de World Cup of Darts geëindigd in de kwartfinales. Op een bolwassing kregen ze in die fase van het toernooi getrakteerd.

In het Duitse Frankfurt vormen Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts de Belgian Arrows, oftwel België. Voor één keer zijn het geen concurrenten, maar staan ze in dit landentoernooi langs dezelfde kant. Ze begonnen alvast goed door Japan uit te schakelen. In de achtste finales was Polen de tegenstander. In deze fase van het toernooi is het concept dat twee spelers van elk land het in een aparte wedstrijd tegen mekaar opnemen en dat er gespeeld wordt naar vier gewonnen legs. Van den Bergh moest het opnemen tegen Ratajski en won met 4-1. AUSTRALIË VOLGENDE TEGENSTANDER Als Huybrechts nadien ook zijn wedstrijd won, was de kwalificatie voor de kwartfinales een feit. Dat deed Huybrechts, ook meden dankzij een goede start. Bialecki spartelde nog wat tegen, maar Huybrechts haalde het met 4-2. Klus geklaard dus voor de Belgian Arrows, die tegen Australië zullen spelen voor een plek in de halve finales. Update: in de kwartfinales was Van den Bergh als eerste aan zet: 'Dancing Dimi' klopte Damon Heta met 4-2. Kim Huybrechts verloor dan weer na een spannende partij van Simon Whitlock met 3-4. Hierdoor moest een koppelwedstrijd de beslissing brengen. Ineens lukte alles voor de Australiërs en nog weinig voor de Belgen. Van den Bergh en Huybrechts kregen in de koppelmatch een 4-0 om de oren. Einde toernooi dus voor België.