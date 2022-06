🎥 Colorado Avalanche zorgt er voor dat felbegeerde Stanley Cup niet voor derde jaar op rij naar zelfde team gaat

De Stanley Cup is één van de meest felbegeerde trofeeën in de topsport. Colorado Avalanche gaat dit jaar met de trofee aan de haal.

De Stanley Cup is de trofee voor de Amerikaanse kampioen ijshockey, dat in de Verenigde Staten één van de populairste sporten is. De Stanley Cup Finals ging dit jaar tussen Colorado Avalanche en Tampa Bay Lightning. Tampa Bay was de vorige twee jaar al kampioen en kwam dus in aanmerking voor zijn derde titel op rij.

Bij Colorado wilden ze dat natuurlijk kost wat kost vermijden. Na vier wedstrijden zag het er goed uit voor de Avalanche, want het leidde met 3-1 in de serie. Ook in de play-offs in de NHL wordt er gespeeld naar vier gewonnen wedstrijden.

Colorado kon vrijdag voor eigen publiek kampioen worden, maar verloor met 2-3. Zo stond het 3-2 in de serie en Colorado moest vervolgens weer op verplaatsing naar Tampa. Daar kon het de klus dan toch klaren. Door met 1-2 te winnen bracht Colorado de eindstand in de finaleserie op 4-2 en veroverde het de Stanley Cup.