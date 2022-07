Deze keer geen toernooizege: Dimitri van den Bergh struikelt in achtste finales tegen Australiër

Niet elk toernooi kan resulteren in een toernooizege voor Dimitri van den Bergh. De achtste finales: dat was zijn eindstation in Trier.

In de Duitse stad aan de oevers van de Moezel ging de European Darts Matchplay door. Van den Bergh trok er met veel vertrouwen naartoe, nadat hij recent toernooien gewonnen had in Kopenhagen en in Amsterdam. Trier was hem minder goed gezind.

Van den Bergh schakelde nog wel thuisspeler Florian Hempel uit met 6-3 en plaatste zich zo voor de achtste finales. Damon Heta was in die achtste finale zijn tegenstander. De Australiër was de eerste die een kloof kon slaan en liep 4-2 uit.

HETA TOO HOT FOR DIMI! 🔥



World Cup champion Damon Heta wins six of the last seven legs to complete a convincing 6-3 win over an in-form Dimitri Van den Bergh!



Up Next 👉 Luke Humphries v Lukas Wenig

Watch 📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 pic.twitter.com/q6Pc3h7Dry — PDC Darts (@OfficialPDC) July 3, 2022

Aan 'Dancing Dimi' dus om een achterstand goed te maken, maar de marge tussen beide spelers werd niet kleiner, integendeel. Heta maakte het overtuigend af: het werd een 6-3-nederlaag voor Van den Bergh. Jammer, maar het kan niet altijd feest zijn. Voor Heta was het verhaal in de kwartfinales ook afgelopen. Eindwinnaar werd de Brit Luke Humphries.