🎥 Dimitri van den Bergh gooit 9-darter op verjaardag maar is niet de beste Belg in Barnsley

Een 9-darter als verjaardagscadeau voor zichzelf? Daar kwam Dimitri van den Bergh inderdaad mee op de proppen in Barnsley, al was het geen geweldig toernooi van hem. Een andere landgenoot was de beste Belg.

Dimitri van den Bergh vierde vrijdag zijn 28ste verjaardag en die viel dus midden in het achttiende toernooi van het Player Championship in Barnsley. Tijdens zijn wedstrijd tegen Ryan Meikle speelde 'Dancing Dimi' een perfecte leg, bezegeld met een 9-darter. Op dat moment stond Van den Bergh wel al 4-2 achter. Ook de 9-darter zou het tij niet helemaal keren: Meikle was met 6-3 te sterk.

Van den Bergh geraakte dus niet voorbij de derde ronde en dat was ook het geval voor Kim Huybrechts. Die zette eerst wel Scott Williams opzij, maar verloor nadien met dezelfde cijfers van de Engelsman Joe Cullen. Wie was dan de beste Belg op dit toernooi?

🚨 NINE-DARTER FROM DIMITRI 🚨



Incredible darts from birthday boy Dimitri Van den Bergh against Ryan Meikle as he sinks a perfect leg, sealed on D18!



Sensational darts from the Belgian 🎯



Watch 📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 pic.twitter.com/TBs9amzsjr — PDC Darts (@OfficialPDC) July 8, 2022

Dat was Mario Vandenbogaerde, die uiteindelijk strandde in de achtste finales. Op zijn weg daarnaartoe versloeg Vandenbogaerde George Killington (6-3), Ross Smith (6-3) en Andy Boulton (6-1). Daryl Gurney was nadien wel te sterk met 6-0.