Van den Bergh verliest van Nederlander in Players Championships, Huybrechts strandt als beste Belg ronde verder

Het meest recente Players Championships-toernooi is voor Dimitri van den Bergh geen succes geworden. Een Nederlander schakelde hem al in de tweede ronde uit.

Van den Bergh had in de eerste ronde ook wel gewonnen van een Nederlandse tegenstander. Berry van Peer ging in Barnsley voor de bijl met 6-4. Diens landgenoot Niels Zonneveld kon dan wel revanche voor hem nemen. Van den Bergh kon Zonneveld niet al te veel in de weg leggen. Het werd 6-2, weinig reden tot dansen voor 'Dancing Dimi'.

© photonews

Ook voor de andere Belgen was het geen evidentie om in het 21ste toernooi van de Players Championships topresultaten voor te leggen. Kim Huybrechts deed het nog het best: hij haalde het vlot van de Oostenrijker Rodriguez met 6-2. In een spannende ontmoeting met de Brit Beaton zegevierde Huybrechts met het kleinste verschil.

Dat leverde hem als enige Belg een plekje in de zestiende finales op. De Ier Mickey Mansell was deze keer zijn tegenstander. Tegen hem had Huybrechts weinig in de pap te brokken. Het werd 6-1 voor Mansell en zo zat het toernooi er ook voor Huybrechts op.