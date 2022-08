Luca Brecel begint seizoen met eindoverwinning Champions League en gaat naar ongekende hoogtes

Luca Brecel heeft namelijk de Champions League gewonnen. In de finale was hij te sterk voor Lu Ning en won hij met 3-1.

Daardoor heeft Brecel nu drie rankingtoernooien gewonnen in zijn carrière, het was bovendien al de tweede keer dat hij de Champions League won na 2020.

Door de eindzege is de Belg nu ook doorgestegen op de wereldranking naar plaats nummer 9. Nooit stond hij hoger.

🏆 LUCA BRECEL IS THE BETVICTOR CHAMPIONSHIP LEAGUE SNOOKER CHAMPION



His third ranking event and second #ChampionshipLeagueSnooker title 👏



What an achievement! pic.twitter.com/umOvJ2uUgU