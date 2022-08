'Dancing Dimi' wint Belgisch onderonsje maar strandt na nipte nederlaag in kwartfinales Player Championship 22

'Dancing Dimi' danste zich tot in de kwartfinales, maar daar strandde hij wel in de Player Championship 22. Het toernooi eindigde voor hem met een erg nipte nederlaag.

Dimitri Van den Bergh was het toernooi in Barnsley begonnen door de Engelsman Brett Claydon opzij te zetten met 6-3 en in de volgende ronde ging de Oostenrijker Rusty Rodrigues voor de bijl met 6-5. Zo kwam er een Belgisch onderonsje met Kim Huybrechts aan met als inzet een plek bij de laatste zestien.

VAN DEN BERGH VS HUYBRECHTS

Het was duidelijk wie de beste Belg was: Van den Bergh haalde het met 6-3. Tegen de Ier John O'Shea was het dan weer een tikkeltje spannender. Met 6-5 trok Van den Bergh toch weer aan het langste eind en zo plaatste hij zich voor de kwartfinales.

Het avontuur van 'Dancing Dimi' in Barnsley leek eerst nog wat langer te duren, want hij kwam 4-5 voor tegen Krzysztof Ratajski. De Pool boog de situatie echter nog om en haalde het nog met 6-5. Een zure uitschakeling voor Van den Bergh. Ratajski zou later de finale van de Engelsman Nathan Aspinall verliezen met 8-3.