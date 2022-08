Belgische is voor de derde keer wereldkampioene in de para-dressuur!

Een Belgische om echt fier op te zijn is de wereldkampioene in de para-dressuur. Het is al voor de derde keer dat deze ruiter de wereldtitel verovert.

Momenteel is het wereldkampioenschap paardensport aan de gang in Denemarken en daar schittert onze landgenote Michèle George. Acht jaar geleden werd George al wereldkampioene in de para-dressuur op de vrije kur en het individuele nummer.

BEST OF 8

Nadien was het dus even wachten op nieuw succes op het allerhoogste niveau, maar vorig jaar behaalde ze dan de olympische titel op de Paralympische Spelen. Nu heeft ze een derde wereldtitel aan haar palmares toegevoegd, mede te danken aan haar paard Best of 8.

Samen vormden ze de beste combinatie op het individuele nummer in Denemarken, met een score van 76,419%. Ei zo na kregen we nog twee Belgen op het podium. Kevin Van Ham moest het stellen met een vierde plaats.