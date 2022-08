Dimitri Van den Bergh schaart zich bij beste acht op Queensland Darts Masters maar verliest dan toch

In zijn eerste wedstrijd op het World Series-toernooi kwam 'Dancing Dimi' tegenover Koha Kokiri te staan. De Nieuw-Zeelander leek in het begin al Van den Bergh weinig in de weg te kunnen leggen. Onze landgenoot pakte uit met onder meer een 164-uitworp en liep 3-0 uit.

Nadien slaagde Kokiri er wel enigszins in om de schade wat te beperken en weer te naderen tot 3-2. Op het juiste moment vond Van den Bergh echter weer zijn ritme. Er volgden nog enkele 180's en nog een 11-darter. Uiteindelijk werd het een vlotte overwinning voor Van den Bergh: 6-2.

WINNING START FOR DIMITRI! 🇧🇪



Kokiri signs off with a maximum, but it's Van den Bergh who seals the deal with a superb 11-darter! 🔥



