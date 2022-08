Belgische WK-medailles blijven komen: George doet er nog een wereldtitel bij, Guery vicewereldkampioen

Op het WK paardensport is het niet bij één Belgische medaille gebleven. George en Guery zorgden er zondag voor dat er nog meer eremetaal richting België ging.

Michèle George had donderdag al de wereldtitel veroverd op het individuele nummer in de para-dressuur. De zegehonger van George, een echt fenomeen in de paardensport, was nog niet gestild. Ook in de freestyle deed ze het samen met haar paard Best of 8 ronduit fantastisch.

SCHITTERENDE SCORE VOOR GEORGE

Ze staken ver boven de concurrentie uit met een schitterende score van 82.860 procent. De Nederlander Frank Hosmar kon haar nog het meest bedreigen. Die kreeg voor zijn proef 80.775 procent. De bronzen medaille ging naar de Britse Sophie Wells.

De Belgische eindbalans op het WK komt neer op twee gouden medailles en één zilveren. Naast de wereldtitels voor George deed ook Jérôme Guery het uitstekend in de jumping. Na zijn derde plek in de kwalificaties moesten de medailles verdeeld worden tussen hem, Fredricson en Von Eckermann. Het goud was voor de Zweed Von Eckermann. Guery sprong op zijn hengst Quel Homme de Hus in een mooie stijl naar zilver.