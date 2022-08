Dimitri Van den Bergh kansloos onderuit in de kwartfinales van een masterstornooi in New South Wales

Dimitri Van den Bergh heeft verloren in de kwartfinales op een mastertornooi in New South Wales. James Wade won met 6-0.

In de kwartfinales in New South Wales moest Dimitri Van den Bergh het opnemen tegen James Wade. In de 1e legs waren er kansen voor beide heren. Van den Bergh had 8 kansen op uit te gooien, maar er geen enkele van. Wade deed dat wel. Hij gooide onder meer een worp van 104 en leidde met 3-0.

Van den Bergh krikte zijn niveau niet op. Met 88,5 gooide hij onder zijn gemiddelde en Wade maakte het gemakkelijk af. Het werd uiteindelijk een droge 6-0.