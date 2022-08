Hermien Peters, Lize Broekx en Artuur Peters zorgen voor 2 extra medailles op het EK kajak

Lize Broekx en Hermien Peters hebben zilver behaald op het EK kajak. Ook Artuur Peters zorgde voor een medaille. Hij behaalde brons.

In de K2 500 meter stonden Lize Broekx en Hermien Peters in de finale. In de reeksen hadden ze al indruk gemaakt. In de finale starten ze snel. Uiteindelijk gingen enkel de wereldkampioenen uit Polen konden er nog over.

Op het WK haalden Broekx en Peters nog brons. Op het EK in München zilver. "We hebben bewezen dat we echt goed zijn. We behoren tot de wereldtop", zei Peters aan Sporza.

Daarvoor had Artuur Peters al zijn finale in de K1 1000 meter afgewerkt. Hij startte behouden en het podium leek weg te varen. Maar op het einde zette hij nog een eindspurt in. Zo ging hij nog een Duitser voorbij voor brons.

"Deze medaille is belangrijk", zei Peters aan Sporza. "Volgend jaar beginnen de kwalificaties voor de Spelen en ik voel dat het de goede richting uitgaat. Ook heb ik nog wat progressiemarge. Als we deze lijn kunnen doortrekken, kunnen we de spelen halen."