Dimitri van den Bergh speelt sterk toernooi op German Open maar buigt nipt het hoofd in finale voor wereldkampioen

Dimitri van den Bergh heeft zich van zijn beste kant laten zien op de German Open. De wereldkampioen was wel een tikkeltje te sterk in de finale.

'Dancing Dimi' verkeerde dus in prima vorm in Jena. De ene na de andere tegenstander ging voor de bijl. Evans, Woodhouse, Ratajski en De Sousa ondergingen allemaal hetzelfde lot: ze werden allen uitgeschakeld door Dimitri van den Bergh. Die baande zich zo een weg tot in de finale.

Daarin luisterde de tegenstand naar de naam Peter Wright, wereldkampioen in het darts. Een zware opgave dus, maar na een gelijkopgaand begin sloeg Van den Bergh toch een kloofje. Onze landgenoot liep uit naar 3-5. Een stunt leek er dan toch in te zitten.

OMMEKEER

Wright bleef echter niet bij de pakken zitten en kon de nederlaag nog vermijden. Van 3-5 ging het nog naar 8-6 en zo was de ommekeer toch een feit. Peter Wright heeft er weer een titel bij op zijn palmares, Van den Bergh moet vrede nemen met de rol van verliezend finalist.