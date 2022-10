🎥 World Grand Prix: 'Dancing Dimi' rekent af met top 15-speler, Huybrechts verliest van wereldkampioen

Dat gaat gepaard met wisselend succes: slechts één van hen heeft de achtste finales bereikt en dat is Dimitri Van den Bergh. Hij moest het opnemen tegen Dave Chisnall, de nummer 14 van de wereld en dus één plekje hoger gerangschikt dan 'Dancing Dimi'. Desondanks won Van den Bergh de eerste set knap met 3-1. De tweede set ging nipt met 3-2 naar Chisnall.

De Engelsman zorgde er voor dat er een beslissende set aan te pas kwam. De eerste vier legs werden evenredig verdeeld onder beide spelers. Een dubbel 10 van Van den Bergh gaf de doorslag: 3-2-setwinst en dus een 2-1-overwinning. Van den Bergh speelt in de achtste finales tegen Johnny Clayton.

Dat Kim Huybrechts er in die fase van het toernooi niet meer bij is, heeft veel te maken met een moeilijke loting. Huybrechts moest immers meteen aan de bak tegen wereldkampioen Peter Wright. Onze landgenoot speelde verdienstelijk, maar verloor toch met 2-0. Wright won de eerste set met 3-1 en de tweede met 3-2, na een tevergeefse poging tot comeback van Huybrechts.

