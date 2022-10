'Dancing Dimi' wipt titelverdediger Clayton en versiert ontmoeting met wereldkampioen in de kwartfinales

Een heerlijk resultaat voor 'Dancing Dimi': hij klopt titelverdediger Clayton en ontmoet wereldkampioen Wright in de kwartfinales in Leicester.

Daar gaat de World Grand Prix door en Dimitri Van den Bergh is er alleszins goed op dreef. Als enige Belg plaatste Van den Bergh zich voor de achtste finales. In deze fase van het toernooi kreeg hij de titelverdediger op zijn bord. Jonny Clayton had ook wel zin om voor een tweede titel op rij te gaan en won de eerste set met 3-1.

Nadien kon Van den Bergh zich echter naar een hoger niveau tillen. Hij zette orde op zaken en ging met de volgende twee sets aan de haal. Twee matchdarts werden echter onbenut gelaten en zo kon Clayton nog een vijfde ben beslissende set uit de brand slepen.

180 OP JUISTE MOMENT

Met een 180 op het juiste moment kon 'Dancing Dimi' het pleit alsnog in zijn voordeel beslechten: een knappe 2-3-overwinning was een feit. Daar viel niets op af te dingen: Van den Bergh legde een gemiddelde van 89.25 voor, Clayton geraakte niet verder dan 84.01. In de kwartfinales is de tegenstander niemand minder dan wereldkampioen Peter Wright, die eerder Kim Huybrechts uitschakelde.