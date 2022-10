Net geen dans richting halve finales: Dimitri Van den Bergh verliest na nagelbijter nipt van de wereldkampioen

Het is geen halve finale geworden voor Van den Bergh op de World Grand Prix. De wereldkampioen bleek nipt te sterk. Nochtans waren er zegekansen voor 'Dancing Dimi'.

Van den Bergh merkte al snel dat hij het tegen de wereldkampioen moest opnemen. Peter Wright kende een uitstekende start en won de eerste set met 3-0. Van den Bergh vond wel de aansluiting: bij 2-2 in de tweede set ging Wright de mist in bij zijn finish en dus werd het 3-2 voor 'Dancing Dimi' en 1-1 in sets.

De regelmaat die onze landgenoot aan de dag legde, had blijvend rendement: ook de tweede set werd door Van den Bergh met 3-2 gewonnen. Wright liep in de vierde set wel 2-0 uit, maar Van den Bergh leek op weg naar 2-2 en zou dan de kans hebben om het op zijn eigen leg kunnen afmaken. Die 2-2 liet hij liggen, het werd 3-1 voor Wright.

KANSEN VOOR BEIDEN IN BESLISSENDE LEG

Dat bracht de stand in sets op 2-2, maar Wright had nu wel een tik uitgedeeld. De Schot kreeg vleugels, maar miste drie matchdarts bij 2-0 in de vijfde set. Opnieuw een kantelpunt: het ging naar 2-2. In de beslissende leg waren er kansen voor beide spelers. Het was Wright die alsnog zegevierde met 3-2 en door het oog van de naald kroop. Exit Van den Bergh dus in de kwartfinales op de World Grand Prix.