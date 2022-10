Geen kwartfinales voor Dimitri Van den Bergh op het EK

Dimitri Van den Bergh heeft de kwartfinales op het EK in Dortmund niet gehaald. Zijn tegenstander kende een geweldige dag.

In de 1e ronde plaatste Dimitri Van den Bergh zich gemakkelijk voor de 2e ronde. In die 2e ronde van het EK was zijn tegenstander de Engelsman Ross Smith.

Smith toonde meteen dat hij het Van den Bergh niet gemakkelijk zou maken en hij snoepte al snel een leg van onze landgenoot af. Hij ging met een 3-2-voorsprong de pauze in.

Na de pauze kon Van den Bergh langszij komen, maar Smith stond ijzersterk te spelen. Hij pakte uit met een 121-finish en gooide een leg in 11 darts uit. Zo kwam hij 6-4 uit.

Van den Bergh kwam terug daarna terug tot 7-7, maar de Engelsman bleef koel en maakte het op dubbel 20 af: 10-8. Zo werd het geen kwartfinale voor Van den Bergh.