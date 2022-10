Coaches Team Belgium schetsen de ambities voor het WK padel: "Waarom niet dromen van meer?"

Het WK padel staat voor de deur. De coaches van Team Belgium schetsen de ambities die voorop gesteld worden.

Juan Pablo Abarca De La Fuente (vierde van links op de foto), de man met Chileense roots, heeft acht spelers aangeduid om België te vertegenwoordigen op het WK. "Het was een moeilijke keuze, de plaatsjes waren duur. We willen over de lat geraken. Dat betekent: minimum tweede worden in onze groep en ons kwalificeren voor de kwartfinales. We moeten dus minstens twee landen kloppen."

Dat lukte op het vorig WK niet, waarna België het dan wel goed deed door zich nog te verzekeren van de negende plek. "Het zal zwaar worden. Vorig jaar zaten we in de moeilijkste groep. Dit jaar moeten we ons kunnen plaatsen bij de eerste acht. En waarom zouden we niet dromen van meer dan de achtste plaats?" De mannen zijn deze keer ingedeeld in een groep met Argentinië, Italië en Nederland.

LINKSHANDIGE SPEELSTER EEN VOORDEEL

"Een voordeel is dat we met Dorien Cuypers een linkshandige speelster hebben. Met Helena Wyckaert hebben we een profspeelster die 85ste staat op de wereldranglijst. Laura Bernard was er vorig jaar niet bij door een zwangerschap en keert terug. Michelle Van Mol is nog een speelster die er nu bij komt", bespreekt Thomas Deschamps, de coach van de vrouwen, zijn selectie. Daar kunt u HIER nog meer over lezen.

"Op het vorige WK zijn we zesde geworden. De ambitie is om zeker de top acht te halen en zo goed mogelijk onze zesde plaats te verdedigen in Dubai", zegt Deschamps (derde van links op de foto). "Vanuit de Europese kwalificatie komen Portugal en Zweden erbij, twee sterke landen die vorige keer niet meededen. Er zijn enkele heel sterke landen met veel profspeelsters. We zullen wel uitgaan van eigen sterkte."

ARGENTINIË EERSTE TEGENSTANDER

Thomas Deschamps is overigens ook conditietrainer bij Tennis Vlaanderen. Bij de loting zag hij zijn ploeg uit de trommel komen in dezelfde groep als Argentinië, Japan en Uruguay. Dit betekent dat later op de dag zowel de Belgische mannen als vrouwen het opnemen tegen Argentinië in hun eerste ontmoeting op het WK padel in Dubai.