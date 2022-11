Belgische WK-padelploeg zet historische prestatie neer en nu wacht absolute kraker met topland

Vandaag nemen de Belgische vrouwen het op tegen Spanje op het WK Padel in Dubai. Om dat te bereiken klopten ze topland Frankrijk in de kwartfinale.

Elyne Boeykens, Dorien Cuypers, Astrid Dierckx, Michelle Van Mol, Babette Wyckaert, Helena Wyckaert en An-Sophie Mestach plaatsten zich voor een onverhoopte halve finale op het WK padel. Dat na 2-1-winst tegen topland Frankrijk.

"We hebben het wedstrijd per wedstrijd aangepakt", zegt Elyne Boeykens bij Sporza. "We waren allemaal op de afspraak.

De Belgen kwamen op achterstand, maar Mestach en Wyckaert sleepten een beslissende derde wedstrijd uit de brand. "Na hun gewonnen wedstrijd hadden we het gevoel dat we al konden vieren. Dat ze de toppers van Frankrijk - die fulltime padel spelen - kloppen, is erg knap. Maar dan wil je het ook afmaken, wat veel stress gaf. Met de steun van de ploeg is dat ook gelukt."

Vandaag wacht Spanje, nog een sterkere tegenstander op papier. "'s Ochtends voor de wedstrijd tegen Frankrijk kwamen we de Spaanse meisjes nog tegen. Grappend zeiden we tegen elkaar: "Tot in de halve finales." We lachten er eens mee, maar in ons hoofd was de klik gemaakt om zeker de halve finales te halen."

"Die halve finale is voor ons een bonus", blijft Boeykens realistisch. "We zullen opnieuw met de voetjes op de grond gezet worden. Ze zijn zo goed en spelen al veel langer dan wij. Dat verschil zullen we wel merken. We moeten er vooral van genieten." De mannenploeg verloor dan weer in de kwartfinales en zal nu nog spelen voor plaatsen 5 tot en met 8.