De cijfers achter de opmars van padel: "De vierde grootste sport in clubverband in Vlaanderen op dit moment"

Padel staat in het middelpunt van de aandacht met het WK dat aan de gang is. De opmars is in de cijfers ook duidelijk te merken. Zeker ook in ons land en onze regio.

Gijs Kooken (links op de foto), de CEO van Padel by Tennis Vlaanderen, geeft hierbij de nodige duiding. "De resultaten moeten ook het topniveau beter maken. Want hoe breder de basis, hoe meer kans dat je aan het einde van de rit mee bovenaan eindigt. Dat is waar je op hoopt. We zijn een zestal jaar bezig met padel in ons land en het is een uniek verhaal geworden", opent Kooken met een positief relaas.

"Ik kan mij geen andere sport inbeelden die zo rap zo groot is geworden. Dat zie je aan hoe het aantal clubs gegroeid is. Aan het einde van 2017 waren er nog maar enkele clubs. Nu zijn er in Vlaanderen 288 clubs en in Wallonië bijna 100. Aan het einde van 2021 waren er in Vlaanderen 848 terreinen en 206 in Wallonië. Inmiddels zijn er in heel het land meer dan 1500 terreinen", komt Kooken met voor zich sprekende statistieken.

OPMARS EVEN GROOT ALS IN FRANKRIJK

"Dat is nagenoeg hetzelfde als in Frankrijk. Iets dat aangeeft hoe hard het is gegaan in België. Er zijn bijna 27 000 competitiespelers in Vlaanderen. Elk jaar verdubbelt dat aantal." Dat kan natuurlijk niet blijven duren. "Ooit zal dat stoppen, maar tot dusver is dat elk jaar het geval geweest. Er zijn meer dan 80 0000 geregistreerde deelnemers per federatie in Vlaanderen, in Wallonië gaat dat richting de 30 0000."

"Padel is zo de vierde grootste sport in Vlaanderen op dit moment", onderstreept Kooken. "Het gaat dan over georganiseerd sportverband. Je hebt ook veel mensen die gaan wandelen of fietsen, maar die doen dat niet in clubverband. Via onze systemen kun je heel specifiek terreinen boeken of competitie spelen, dat is nog iets anders."

VOLDOEN AAN DE VRAAG

Gelukkig dus maar dat er heel snel al die terreinen zijn bijgekomen in Vlaanderen. Dat was ook gewoon nodig om aan de vraag te voldoen. "Zo snel sport nummer 4 worden, dat paste aanvankelijk niet in de systemen die de overheden voorzien hadden."