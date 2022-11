Nina Derwael stelt het deze keer met een andere kleur dan goud, Lisa Vaelen zesde op de sprong op WK turnen

De deelname van Nina Derwael aan het WK turnen deed ons land toch hopen op opnieuw goud voor onze olympische kampioene. Het werd deze keer brons.

Het WK turnen is het eerste toernooi waar Derwael aan meedoet sinds het veroveren van haar olympische titel aan de brug met ongelijke leggers een jaar geleden. Het was dus verre van een ideale voorbereiding die ze kende, maar een turnster met de klasse van Derwael mikt natuurlijk altijd hoog.

GEEN DERDE WERELDTITEL

Het was dus uitkijken naar haar prestatie aan de brug met ongelijke leggers. Nina Derwael stelde allesbehalve teleur: ze werkte een heel keurige oefening af. Hiervoor kreeg ze een score van 14.700. Dat was niet voldoende om over de richtscore van Shilese Jones te gaan, Derwael wist dus meteen dat het geen derde wereldtitel zou worden. Uiteindelijk pakte Derwael brons: nog altijd een mooie prestatie, alle omstandigheden indachtig.

Eerder op de dag kwam Lisa Vaelen al in actie in de finale op de sprong. Belangrijk voor haar om die ervaring te kunnen opdoen en Vaelen presteerde in de finale nog beter dan in de kwalificaties. Met de druk van een belangrijke afspraak kan ze alvast om. Een gemiddelde van 13.733 leverde Vaelen een verdienstelijke zesde plaats op.