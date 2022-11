Florian Van Acker kan wereldtitel niet verlengen in tafeltennis, maar pakt wel brons: "Kan ik niet tevreden mee zijn"

De Belg slaagde er niet in om zijn wereldtitel te verlengen.

Florian Van Acker pakte al heel wat medailles en titels op kampioenschappen en is de nummer 1 van de wereld in zijn categorie. Hij won de EK's van 2015 en 2019 en pakte goud op de Spelen van 2016 en het WK van 2018.

Op de Paralympische Spelen in Tokio pakte hij brons en dat was ook de medaille die hij pakte op het WK. Hij verloor van de Zuid-Koreaan Kim met 1-3: 9-11, 10-12, 11-7 en 7-11, maar daar was hij zelf allerminst tevreden mee.

"Ik weet dat ik beter kan, dus ben ik daar niet tevreden mee. Ik kreeg mijn blocks met moeite op tafel. Daarom veranderde ik mijn spel, ik ben blijven vechten voor elk punt", zei de Belg nog.