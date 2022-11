Belg Laurens Devos is voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen

Een historisch moment, want er is opnieuw een Belg wereldkampioen geworden. Laurens Devos speelde dat klaar in het G-tafeltennis.

Het is niet voor het eerst dat Devos de wereldtitel weet te pakken. Hij deed dat al een keertje in 2018 en veroverde tevens twee keer goud op de Spelen. Door het WK G-tafeltennis in Granada te winnen, heeft Devos er weer een grote triomf bij. In de finale van klasse 9 moest onze landgenoot het opnemen tegen de Brit Joshua Stacey. Devos won de eerste twee sets overtuigend. Setstanden: 11-6 en 11-1. Nadien knokte Stacey zich toch in de wedstrijd en kon die zelfs nipt met de derde set aan de haal gaan (12-14). AFGEMAAKT IN VIERDE SET Devos liet zich niet uit zijn lood slaan en knoopte weer aan met zijn betere spel. Door set 4 met 11-6 te winnen was hij zeker van zijn tweede wereldtitel.