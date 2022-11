Delfine Persoon voelt zich opnieuw bestolen: "Ik word het al gewoon"

U herinnert zich nog wel de kamp tussen Delfine Persoon en Katie Taylor. Persoon werd toen bestolen, vonden velen, en later volgde effectief een herkansing die onze landgenote ook wel verloor.

Inmiddels heeft Persoon opnieuw een veelbesproken kamp achter de rug. Dit keer in Dubai tegen de Duitse Ikram Kerwat. Persoon sloeg die al in het begin tegen het canvas, maar deed dit volgens de jury met enkele laattijdige klappen. Diskwalificatie is een straf die dan kan uitgedeeld worden, maar het bleef bij een neutralisatie van de kamp.

Desalniettemin kan Persoon maar moeilijk vrede nemen met de genomen beslissing. "Ik krijg het gevoel dat de jury tegen me beslist, omdat mijn tegenstander de poulain is van bokslegende Roy Jones Jr. Na de kampen met Katie Taylor weet ik goed genoeg dat ik niets aan het toeval mag overlaten", reageert Persoon bij Sporza.

ONTERECHTE UITSLAG

"Voor mij is dit dan ook een onterechte uitslag, maar ik word het al gewoon", aldus de geïrriteerde bokster. Mogelijk gaat haar entourage nog een klacht neerleggen, al is de kans groot dat die bakzeil haalt.