Luca Brecel in de 2e ronde van het UK Championship uitgeschakeld

Luca Brecel is uitgeschakeld op het UK Championship. Hij verloor in de 2e ronde van Tom Ford.

Als nummer 10 op de wereldranking was Luca Brecel automatisch voor de hoofdtabel van het UK Championship geplaatst. In de 1e ronde versloeg hij met 6-4 de Chinees Lyu Haotian.

In de 2e ronde was de Engelsman Tom Ford de tegenstander. Die had in de openingsronde de Schot John Higgins verslagen. Ford had duidelijk het vertrouwen te pakken en liep tegen Brecel meteen 0-2 uit. Brecel herstelde snel en zo ging het naar 3-3.

Daarna kwam Ford na een centurybreak opnieuw op voorsprong. Brecel kreeg nadien enkele kansen, maar kon die niet afwerken. Ford profiteerde en won met 3-6.