Mark Allen wint het UK Championship na een straffe comeback

Mark Allen heeft het UK Championship gewonnen. Hij won in de finale van Ding Junhui.

In de finale van het UK Championship stonden de Noord-Ier Mark Allen en de Chinees Ding Junhui. Wie als 1e 10 frames won, pakte de titel mee.

Ding begon het beste aan de finale en kwam met 2 century breaks 1-6 voor, maar het laaste frame van de middagsessie won Allen.

In de avondsessie kantelde de finale volledig. Allen pakte uit met 2 century breaks en won 7 frames na elkaar. Zo kwam hij 8-6 voor. Uiteindelijk viel in het 17e frame de beslissing. Die duurde meer dan een uur en Allen won die: 10-7.

Het was voor Allen zijn 2e zege op rij. Eerder won hij al de Northern Ireland Open. Voor Allen was het de 1e zege in de UK Championship.