Dimitri van den Bergh na nipte zege als enige Belg nog ronde verder en treft nu Nederlander Van Gerwen

Nadat drie Belgen de tweede ronde hadden bereikt, is Dimitri van den Bergh er als enige in geslaagd om nog in het toernooi te blijven op de Players Championship Finals.

En dat ging ook niet zonder slag of stoot. Van den Bergh had grote moeite om Ritchie Edhouse opzij te zetten. De hele tijd hielden beide heren mekaar mooi in evenwicht en gaven ze elkaar geen duimbreed toe. Het kon dan ook niet anders of er werd bij 5-5 een beslissende leg gespeeld.

MOOIE AFFICHE

Die trok Van den Bergh dan wel naar zich toe, waardoor 'Dancing Dimi' zich plaatst voor de derde ronde. Dat levert ook meteen een schitterende affiche op, want de Nederlander Michael Van Gerwen is zijn volgende tegenstander. Van Gerwen is het nummer 3 van de wereld.

Zoals reeds aangegeven is Van den Bergh de enige resterende Belg in het toernooi. Kim Huybrechts was na zijn stunt tegen Van Barneveld kansloos tegen Joe Cullen. Eindstand: 6-1. Mike De Decker was dan weer niet opgewassen tegen Luke Humphries.