Wat nu voor de drie Belgen op Championship Players Finals na fameuze stunt van Kim Huybrechts?

Een 3 op 3 voor de Belgen op de Championship Players Finals! Vooral de stunt van Kim Huybrechts hadden ze in het Engelse Mineshead niet meteen zien komen.

Naast Huybrechts hebben ook 'Dancing Dimi', oftewel Dimitri van den Bergh, en Mike De Decker zich geplaatst voor de tweede ronde. Inmiddels is ook bekend wie de volgende tegenstanders zijn van deze drie Belgen. Uitkijken of ze ook over de volgende horde geraken.

Na zijn stunt tegen vijfvoudig wereldkampioen Van Barneveld gaat Huybrechts het nu opnemen tegen de Engelsman Joe Cullen. Van den Bergh strijdt dan weer voor een plaats in de achtste finales tegen Ritchie Edhouse. Ook voor Mike De Decker is zijn volgende opponent een Brit: hij moet nu proberen om voorbij Luke Humphries te geraken.