🎥 Van den Bergh kan vroege achterstand niet goedmaken en buigt het hoofd voor Van Gerwen in achtste finales

Tot de achtste finales was Dimitri Van den Bergh toch al geraakt. Met Van Gerwen als volgende tegenstander was het geen sinecure om het nog verder te schoppen in de Players Championships Finals.

In het Engelse Mineshead kende Van den Bergh al moeite in zijn vorige twee partijen, maar evenveel keer wist hij die wel winnend af te sluiten. De opdracht was om zijn spelniveau nog omhoog te trekken tegen Michael van Gerwen. De Nederlander gunde de Belg echter geen kans om warm te draaien.

Onder meer dankzij een 102-uitworp liep Van Gerwen 4-1 uit. Van den Bergh knoopte dan wel aan met winst in de volgende leg en op een gegeven moment naderde hij zelfs tot op één leg van zijn opponent. De kloof helemaal dichten zat er dan weer niet in.

MvG DOMINATING!



Michael van Gerwen is averaging 25 points more than Van den Bergh so far as the Dutchman enters a commanding 4-1 lead at the break...

📺 https://t.co/vT4iiTnmZU pic.twitter.com/xqIcB2X7U1 November 26, 2022

Bij een stand van 8-6 mocht Van den Bergh nog een klein beetje hopen. Het was ijdele hoop, want Van Gerwen ging vervolgens met 10-6 richting de overwinning. De uitschakeling dus voor Van den Bergh, die zich nu kan gaan opladen voor het WK..

A REAL STEAL!



Van Gerwen misses five darts for 7-3, allowing Van den Bergh to pinch a crucial hold and it's 6-4 to MvG at the break!

— PDC Darts (@OfficialPDC) November 26, 2022