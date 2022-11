Loting WK darts: de Belgen kennen hun tegenstanders

Het WK darts komt eraan. Er is al geloot voor het volledige tornooi.

Tijdens de eindejaarsperiode is er traditioneel het WK darts. Daarvoor werd al 2 weken ervoor voor geloot. 3 Belgen zullen deelnemen.

Dimitri Van den Bergh is vrij in de 1e ronde. In de 2e ronde zal hij Rowby-John Rodriguez of Lourence Ilagan tegenkomen. Ook Kim Huybrechts komt pas in de 2e ronde in actie. Hij zal spelen tegen de winnaar van het duel tussen Keane Barry en Grant Sampson.

In de 4e ronde kunnen Van den Bergh en Huybrechts elkaar tegenkomen, maar dan zal Van den Bergh eerst voorbij Krzysztof Ratajski moeten. Huybrechts wacht eerst nog een duel tegen titelverdediger Peter Wright.

Mike De Decker zal al in de 1e ronde moeten spelen. Hij lootte Jeff Smith. In de volgende ronde wacht dan Mensur Suljovic.

DRAW BRACKET!



Here's the confirmed Draw Bracket for the 2022/23 @CazooUK World Darts Championship



November 28, 2022

Het WK darts begint op 15 december. Op 3 januari kennen we de opvolger van Wright.