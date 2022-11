Luca Brecel gaat als titelverdediger in eerste ronde onderuit: Schot neemt na vorige editie revanche voor landgenoot

Pijnlijk resultaat voor Luca Brecel, een nederlaag in de eerste ronde als titelverdediger. De Schot Patrick Fraser bleek nipt te sterk.

Het was op de Scottish Open dat Luca Brecel deze week in actie kwam, een toernooi dat hij vorig jaar gewonnen had. Dat had hij klaargespeeld door thuisspeler John Higgins met 4-3 verslaan in de finale. Dat waren ze in Schotland zeker nog niet vergeten.

Patrick Fraser kreeg in Edinburgh de kans om revanche te nemen voor de verliespartij van zijn landgenoot vorig jaar en deed dat ook. Bij een dubbele achterstand zag het er al slecht uit voor Brecel, maar die pakte vervolgens wel uit met een mooie comeback en ging naar 2-3.

WITTE BAL IN DE POCKET

Helaas voor hem kantelde de partij nog een keertje. Fraser dwong een beslissend frame in. Brecel leek daarin op weg naar de overwinning, maar dan verdween de witte bal in de pocket. Meteen einde partij en dus ook einde toernooi voor Luca Brecel.