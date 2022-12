Belgen Thomas Pieters en Thomas Detry geselecteerd voor Hero Cup

De twee Belgen zijn lid van het Continental Team.

De Hero Cup is een Europese variant van de Ryder Cup. Daar nemen twaalf Amerikanen het op tegen twaalf Europeanen, in de Hero Cup dagen golfspelers uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland spelers uit het Europese vasteland uit.

Thomas Pieters en Thomas Detry zijn geselecteerd om deel uit te maken van dat 'Continental Team' en zij zullen spelen onder de leiding van Francesco Molinari.

De Hero Cup vindt plaats 13 tot 15 januari 2023 in Abu Dhabi. De Ryder Cup wordt in september afgewerkt in Rome.