Kim Huybrechts kent geen moeite met zijn 1e tegenstander op het WK

Kim Huybrechts heeft op het WK darts zijn 1e klip gemakkelijk doorstaan. Hij moest zijn beste spel niet bovenhalen om Grant Sampson naar huis te spelen.

In de 1e ronde was Kim Huybrechts als reekshoofd vrij. Hij moest in de 2e ronde tegen de Zuid-Afrikaan Grant Sampson spelen.

Huybrechts probeerde in het 1e leg al te breaken, maar hij moest nog wat geduld tonen. Bij de volgende kans was het wel raak en daarna stoomde hij naar setwinst.

Verschillende keren uitte Huybrechts zijn ongenoegen over zijn spelniveau. Al moest hij niet zijn beste spel bovenhalen, want Sampson gooide een gemiddelde onder de 70 punten. Huybrechts haalde een gemiddelde van net boven de 80 punten.

Set 2 won Huybrechts met 3-0. Ook set 3 was in een mum van tijd afgelopen. Huybrechts won opnieuw met 3-0 en stootte zo door naar de volgende ronde. Daar wacht uittredend wereldkampioen Peter Wright.