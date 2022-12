Luca Brecel is op dreef op de English Open en speelt in de kwartfinales tegen Judd Trump

Luca Brecel is goed bezig op de English Open. Hij heeft zich geplaatst voor de kwartfinales.

Op donderdag moest Luca Brecel op de English Open 2 wedstrijden spelen. In de ochtend speelde hij in de 1/16-finales tegen de Schot Scott Donaldson. Brecel zette zich al snel op rozen. Hij won meteen 3 frames op rij. Donaldson redde nog de eer door het 4e frame te winnen, maar Brecel maakte het daarna af: 4-1.

In de 1/8-finales was het een ander paar mouwen. De tegenstander was de Welshman Jamie Jones en die won meteen het openingsframe. Brecel maakte gelijk dankzij een break van 94 punten. In het 3e frame kwam Brecel op achterstand, maar hij kon die ophalen en trok het frame nog naar zich toe.

Ook frame 4 was een dubbeltje op zijn kant, maar Brecel kon het hoofd koel houden en kwam op een frame van de overwinning. Onze landgenoot leek daarna op weg naar de overwinning, maar in het 5e frame miste hij een cruciale bal en Jones kwam terug tot 1 frame. Brecel was niet uit zijn lood geslagen en maakte het met een break van 70-punten af.

Zo staat Brecel in de kwartfinales van de English Open. Daarin zal hij het tegen Judd Trump opnemen.