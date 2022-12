Luca Brecel maakt zich op voor halve finale nadat hij nummer 2 van de wereld ervan langs geeft

Een halve finale is de beloning voor Luca Brecel, die de nummer 2 van de wereld te grazen heeft genomen op de English Open.

De kwartfinale tegen Judd Trump was een ferme affiche voor Luca Brecel. Onze landgenoot kwam in Brentford echter sterk voor de dag. Met breaks van 62, 135 en 53 zette Brecel Trump meteen met de rug tegen de muur. Ook het vierde frame ging naar Brecel.

TRUMP STRAFT MISSERS BRECEL NIET AF

Zo kon het bijna niet meer mislopen, al is het steeds een slag om de arm houden wanneer je tegen zo'n topper speelt. Trump redde nog de eer, maar meer zat er voor hem niet meer in. Ook omdat Trump vergat om enkele missers van Brecel af te straffen. Die maakte het dan maar af met 5-1: een resultaat om u tegen te zeggen.

Luca Brecel krijgt zaterdagavond de kans om zijn avontuur op de English Open nog wat langer te laten duren. Zijn tegenstander is dan wel Mark Allen. De Noord-Ier is dé man in vorm.