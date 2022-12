🎥 Dimitri Van den Bergh staat er op het WK: via voorlopig hoogste gemiddelde danst hij naar volgende ronde

De twijfels kunnen weer even de kast in. Dimitri Van den Bergh staat er op het WK en mag een ronde verder na zijn zege tegen Lourence Ilagan.

De voorbije weken was er weinig reden tot gedans voor 'Dancing Dimi'. Onze landgenoot presteerde eerder wisselvallig en dat is niet prettig in de aanloop naar een WK. In zijn eerste partij op Ally Pally nam Van den Bergh echter de perfecte start. Er volgden meteen een paar mooie scores, waaronder een 180. Van den Bergh gaf in de eerste set geen enkele leg prijs.

THE PERFECT START!



Dimitri Van den Bergh is up and running here at Ally Pally, taking the first set without dropping a leg and he's charging toward the third round!



Het eveneens winnen van de tweede set was een belangrijke stap richting derde ronde. Zijn spelpeil ging alleen maar de hoogte in. Een sensationele finish van 164 bezegelde het lot van Ilagan helemaal: Van den Bergh stoot door met een klinkende 3-0.

DIMI DOUBLES HIS LEAD!



Huge moments in the context of the match as Van den Bergh takes the decider in the second set and he's within a set of the match!



De kers op de taart was nog dat 'Dancing Dimi' zijn partij afwerkte met een gemiddelde van 97.20. Dat is het hoogste gemiddelde dat tot dusver op het WK darts genoteerd werd.