Drie op drie voor de Belgen op WK darts: ook Mike De Decker stoot door

Na Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh heeft ook de derde Belg, Mike De Decker zijn match gewonnen op het WK darts.

Tegen de Canadees Jeff Smith won De Decker met 3-1. De Decker wierp maar liefst acht keer een 180.

In de volgende ronde speelt De Decker nu tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic.

