Luca Brecel knokt zich terug in finale English Open en houdt gelijke tred met Selby in eerste sessie

Luca Brecel kwam in de eerste sessie van de finale van de English Open 4-1 achter tegen Mark Shelby, de nummer drie van de wereld. Maar Brecel kwam nog sterk terug.

De Belg won drie frames op rij en houdt zo gelijke tred met de viervoudige wereldkampioen Selby. Later vanavond, om 20u, wordt de tweede sessie afgewerkt van de finale.

Brecel won dit seizoen al de Champions League, en kan zo zijn tweede toernooi van het seizoen winnen. De winnaar in de English Open krijgt 91.500 euro, de verliezer in de finale moet het met 40.000 euro stellen.

