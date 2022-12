José de Sousa wint titanenduel tegen Simon Whitlock na een comeback

José de Sousa heeft zich op het WK darts zich voor de 3e ronde geplaatst. Hij won na een titanenduel van Simon Whitlock.

In de 2e ronde van het WK darts stond er meteen een grote affiche op het programma. José de Sousa, winnaar van de Grand Slam in 2020 en finalist in de Premier League in 2021, speelde tegen Simon Whitlock, de WK-finalist in 2010 en winnaar van het EK in 2012.

Whitlock was het voorbije jaar op de wereldranking afgezakt. Daardoor kwam hij al in de 1e ronde in actie, die hij overigens van Christian Perez won. Het had gevolg dat de kans groter was dat we in de 2e ronde al een grote affiche hadden. Whitlock lootte de Sousa.

In de 1e sets had Whitlock het voordeel dat hij al het wedstrijdritme uit de 1e ronde had. Hij was net wat secuurder in het scoren en de dubbels. Het leverde hem een 0-2 voorsprong op.

Daarna kantelde de wedstrijd. De Sousa begon met meer precisie te gooien en won vlot de 3e set. In set 4 ging hij door op zijn elan en de Sousa zorgde voor een beslissende set. Daarin pakte de Portugees met een 136-finish uit. Nadien maakte hij het op dubbel 20 af.