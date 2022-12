De laatste rechte lijn richting play-offs en SuperBowl: zo staan de zaken er voor in de NFL

Kerst is ook de periode waarin de play-offs in de NFL - en dus ook de SuperBowl - dichterbij komen. Tijd om dus eens een stand van zaken waar te nemen.

Vorig seizoen wonnen de LA Rams de SuperBowl van de Cincinnati Bengals met 23-20. Het vergaat regerend kampioen LA Rams dit seizoen een pak minder goed en dus ligt voor de concurrentie een kans om zich een plekje op de erelijst te bemachtigen.

Er zijn in de NFL nog twee weken te gaan tot het einde van de reguliere competitie. Nadien zullen de beste ploegen uit het klassement uitmaken wie met de titel aan de haal gaat. In de AFC zijn Buffalo, Kansas City, Cincinnati en Baltimore al zeker van deelname aan de play-offs. In de NFC zijn dat Philadelphia, Minnesota, Dallas en San Francisco.

Hieronder de top 5 in de voorlopige klassementen in beide Conferences:

NFC

1. Buffalo

2. Kansas City

3. Cincinnati

4. Jacksonville

5. Baltimore

AFC

1. Philadelphia

2. Minnesota

3. San Francisco

4. Tampa Bay

5. Dallas