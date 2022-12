Dimitri Van den Bergh pakt de beslissende momenten tegen Ratajski en gaat naar de 4e ronde op het WK darts

Dimitri Van den Bergh heeft zich geplaatst voor de 4e ronde op het WK darts. Hij hield het hoofd koel op de beslissende momenten.

Na de kerstbreak mocht Dimitri Van den Bergh de 3e ronde op het WK darts openen. Hij speelde tegen de Pool Krzysztof Ratajski.

Van den Bergh begon het beste aan de partij. Hij snoepte de openingsset van Ratajski af doordat de Pool te veel dubbels miste. In set 2 vond Van den Bergh zijn dubbels vlot en daardoor kwam hij 2-0 voor te staan.

In de volgende set stond er geen maat op Ratajski en pakte dankzij onder meer een 11-dartleg set 3. Van den Bergh liet zich niet van de wijs brengen en kwam via een worp in de bull op een set van de zege te staan.

Na de laatste pauze moest Van den Bergh terug wat in zijn spel komen, maar Ratajski miste weer zijn dubbels en Van den Bergh kon profiteren. Onze landgenoot rook de zege en maakte het af op dubbel 16: 4-1.