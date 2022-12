Kim Huybrechts stunt op het WK darts tegen wereldkampioen Peter Wright en speelt tegen Dimitri Van den Bergh in de volgende ronde

Kim Huybrechts heeft op het WK darts voor een stunt van formaat gezorgd. Hij gooide wereldkampioen Peter Wright uit het tornooi.

Bij winst in de 3e ronde kon Kim Huybrechts voor een Belgisch duel op het WK darts zorgen. Daarvoor moest Huybrechts wel wereldkampioen Peter Wright eruit kegelen.

De 1e set begon niet goed voor Huybrechts. Wright breakte meteen en enkele minuten later had hij de set al binnen. Daarna draaide Huybrechts de rollen om. De 2e set was volledig voor onze landgenoot en de 1-1 stond op het bord.

Wright begon te twijfelen en zijn dubbels te missen. Huybrechts profiteerde en maakte er 1-2 en ook 1-3 van. De stunt begon dichterbij te komen. Ook in set 5 breakte Huybrechts en hij maakte het af op dubbel 18. De titelverdediger eruit en een stunt van formaat voor Huybrechts. Zo komt er een Belgisch onderonsje tegen Dimitri Van den Bergh.