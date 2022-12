Vrijdag een Belgisch duel tussen Huybrechts en Van den Bergh op WK darts: "Hadden elkaar liever later in het toernooi getroffen"

Op het WK darts volgt er een Belgisch duel voor een plek in de kwartfinale.

Kim Huybrechts stuntte dinsdag op het WK darts tegen wereldkampioen Peter Wright en speelt vrijdag om 13u30 in de achtste finale tegen Dimitri Van den Bergh voor een plekje in de kwartfinales, een primeur.

Toch vindt Huybrechts niet dat hij nu favoriet is na zijn stunt tegen Wright. "Dimitri is de favoriet: hij is de Belgische nummer één en een topzestienspeler. Maar hij zal voorbij mij moeten. Het wordt een mooie wedstrijd, zegt hij bij Sporza.

Dat de Belgen tegen elkaar uitkomen betekent ook dat er één naar huis moet. "Voor ons is het iets minder leuk. We hadden elkaar liever wat later in het toernooi getroffen. Maar dat moeten we snel van ons af zetten. Hij is eigenlijk een tegenstander als een andere. En na de partij drinken we samen iets en is alles weer normaal", zegt Huybrechts nog.