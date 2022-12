🎥 Dimitri Van den Bergh wacht na zijn overwinning tegen Kim Huybrechts een duel tegen Jonny Clayton: "Moet van niemand bang zijn"

In de 1/8-finales moest Dimitri Van den Bergh tegen landgenoot Kim Huybrechts die hij door en door kende. Van den Bergh speelde sterk en stuurde Huybrechts met een droge 0-4 naar huis.

"Ik heb de juiste dingen op de juiste momenten gedaan", was de analyse van de Belg achteraf. "Ik had kansen om te finishen en greep die ook. Ook heb ik Huybrechts de hele partij onder druk kunnen zetten. Zelf had ik nooit verwacht dat het zo vlot zou gaan, maar ik ben trots. Deze zege toont mijn mentale kracht."

Van den Bergh staat zo voor de 3e keer in zijn carrière in de kwartfinales. Bij een zege kan hij voor de 1e keer de halve finales bereiken. Al moet hij dan wel eerst Jonny Clayton verslaan. "Wie weet, gaat het nu wel lukken", ging Van den Bergh verder. "In het verleden speelde ik al vaker een halve finale op een majortornooi. Ik weet dat ik van niemand bang moet zijn. Gewoon mijn werk blijven doen, kalm blijven en goed trainen."

🗣 "It's massive in Belgium. It's incredible."



Dimitri Van den Bergh discusses the soaring popularity of darts in Belgium, after seeing off his compatriot Kim Huybrechts to reach the last eight at Alexandra Palace! 🇧🇪👇 pic.twitter.com/Acvf5BfBAT