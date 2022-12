Tegenstander van Kim Huybrechts of Dimitri Van den Bergh op het WK darts bekend

Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh moeten nog tegen elkaar spelen voor een plaats in de kwartfinales. De mogelijke tegenstander voor die kwartfinale kennen ze wel al.

De winnaar van het duel tussen Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh speelt in de kwartfinales van het WK darts tegen Jonny Clayton of Josh Rock. Zij speelden op donderdagavond al hun 1/8-finale.

Rock begon als een wervelwind op de set van Clayton en in geen tijd pakte hij de set. Rock bleef goed scoren, maar hij begon zijn dubbels te missen. Clayton stond ook goed te spelen en profiteerde. Hij haalde set 2 en 3 binnen.

Daarna begon het voor Rock weer goed te gaan. Hij vond de dubbels weer wat beter en kwam 2-3 in sets voor te staan. In set 6 vond Clayton zijn betere spel terug en onder meer dankzij een finish van 122 punten zette hij de bordjes weer gelijk.

In set 7 vond Rock op zijn eigen leg de dubbel niet. Clayton profiteerde en gooide zijn dubbel bij zijn 1e kans. Daarna kon Rock nog terugbreaken, maar hij miste de bull. Clayton maakte het af en wordt zo de tegenstander van Huybrechts of Van den Bergh in de kwartfinales.