Van den Bergh pakt Ally Pally in met mooie speech na kwalificatie voor halve finale WK darts

Dimitri Van den Bergh schreef zondagnamiddag geschiedenis door als eerste Belgische dartser zich te plaatsen voor de halve finale op het WK. In de kwartfinale versloeg hij Jonny Clayton met 5-3.

Na de wedstrijd pakte Van den Bergh Alexandra Palace, oftewel Ally Pally, helemaal in. IN plaats van het gebruikelijke interview af te handelen met de Sky Sports-journalist nam Van den Berght de micro solo over.

"Ik heb net Jonny Clayton verslagen. en het eerste wat hij tegen me zei was proficiat en dat ik goed gespeeld had. Dus alstublieft, een groot applaus voor Jonny Clayton", kreeg Van den Bergh de handen op elkaar.

"Ze vroegen me net hoe ik me voelde. Ik heb echt geen idee hoe ik me moet voelen. Maar ik ben enorm trots om als eerste Belgische dartser ooit in de halve finale van het WK te staan. Jullie hebben hier allemaal een stukje geschiedenis meegemaakt", schreeuwt Dancing Dimi.