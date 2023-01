Michael van Gerwen blaast de droom van Dimitri Van den Bergh op het WK darts weg

Dimitri Van den Bergh is uitgeschakeld op het WK darts. Michael van Gerwen was een maatje te sterk voor de Belg.

Op het WK darts stond Dimitri Van den Bergh voor een historisch moment. Hij speelde de halve finale tegen de Michael van Gerwen.

Meteen zorgde Van den Bergh voor een 1e hoogtepunt in de wedstrijd. Hij breakte met een big fish (170 punten), maar van Gerwen brak meteen terug en haalde de openingsset binnen. Van Gerwen trok die lijn door en won vlot set 2.

In set 3 was er even opschudding. Van den Bergh en van Gerwen hadden enkele woorden tegen elkaar. Van Gerwen zette daarna orde op zaken en finishte zelf met de big fish en haalde de set binnen. Ook in set 4 bleef hij hoog scoren. Hij breakte opnieuw, maar Van den Bergh kon rebreaken en kreeg een kans om een 1e set te winnen. Hij miste 2 keer op dubbel 20 en van Gerwen strafte het af: 0-4.

Van Gerwen bleef doorrazen en Van den Bergh bleef af en toe moeite hebben om zijn triples te vinden. Met 2 11-dartlegs pakte de Nederlander ook set 5. Van den Bergh stond met zijn rug tegen de muur. In de 6e set leek onze landgenoot de kluts kwijt te zijn. Van Gerwen maakte de halve finale met 0-6 af en speelt in de finale tegen de Engelsman Michael Smith die de Duitser Gabriel Clemens met 2-6 versloeg.