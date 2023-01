De wereldsnookerbond schorst nog eens 2 Chinese spelers vanwege mogelijke matchfixing

De wereldsnookerbond heeft opnieuw 2 Chinese spelers geschorst. Door een onderzoek naar matchfixing schorste de bond al 10 Chinezen.

Dinsdagmiddag maakte de World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) bekend dat ze Zhao Xintong en Zhang Jiankang schorsen. Dat is in verband met het onderzoek naar matchfixing dat ze al enige tijd voeren.

Xintong won vorig seizoen nog de finale van het UK Championship tegen Luka Brecel. Samen met Jiankang zijn ze nummer 9 en 10 die al geschorst werden. Eerder deed de bond dat al met Yan Bingtao, Lu Ning, Liang Wenbo, Li Hang, Chang Bingyu, Chen Zifan, Bai Langning en Zhao Jianbo.

Allen worden ze ervan verdacht om wedstrijden voor gokdoeleinden te vervalsen en daarom blijven ze geschorst. Volgens de WPBSA is het onderzoek al vergevorderd en mogen binnenkort de conclusies getrokken worden. Tot dan zullen er geen verdere details bekendgemaakt worden.